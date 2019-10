Análisis Previo + PICK del Clásico Inglés: Manchester United vs Liverpool

¿Quién ganará el Clásico de Inglaterra?

Hace algunos años, Manchester United dominaba la Premier League, si acaso Manchester City y Chelsea le competían el título alternándose el trono, mientras que Liverpool se escondía en las sombras y sí, una Champions League vale más que una Premier, siempre será así, pero para el equipo que "nunca camina solo", siempre echará de menos un torneo que se le ha negado por tres décadas.

El próximo fin de semana se vive una edición más del Clásico Inglés, donde los Red Devils llegan con una crisis de juego y resultados, y en el lugar 12 de la tabla, mientras que los dirigidos por Klopp llegan como líderes de la actual competencia, ¿podrá alargar la racha de victorias consecutivas Liverpool o Manchester United los derrotará por primera vez en el torneo?

Tiempos difíciles para los Red Devils

El equipo de Solskjær vive una época difícil, tan es así, que ya se dieron cuenta que Mourinho no era el único problema, sino que se han dado los fichajes incorrectos, hoy, el equipo con los jugadores que tiene, no parece el Manchester United, sino un equipo más de media tabla.

Además, el equipo no gana desde mediados de septiembre, cuando por la mínima vencieron a Leicester City, desde ahí West Ham United y Newcastle han sido sus verdugos al propinarle derrotas.

En medio de sus derrotas, podemos encontrar un empate en Europa League ante AZ Alkmaar, otro por la Copa de la Liga ante el Rochsdale que penosamente ganó en penales para pasar de ronda y un empate ante Arsenal, lo único "rescatable" de un equipo que va al precipicio.

Atrás quedó la goleada la Chelsea por 4-0 que vislumbraba una temporada de mejores resultados, o la pretemporada casi perfecta, que hoy no vale nada, pues en la actualidad nueve puntos como resultado de dos victorias, tres empates y tres derrotas además de nueve goles anotados por ocho recibidos, hablan de un equipo que ni siquiera está en los primeros seis puestos de la clasificación, donde Leicester City y Crystal Palace lo observan con desdén mirando hacia abajo.

Tal parece que si no consiguen un buen resultado ante Liverpool, el puesto del técnico pudiera peligrar ya que se ha rumorado la llegada de Allegri y jugadores de la Juventus para arribar en enero y el estratega quizá antes, si en el clásico reciben una paliza.

Liverpool enrachado

Los Reds viven una realidad diferente, ligando victorias desde la temporada pasada, en la actual suman ocho victorias consecutivas y no parece que se quisieran detener, pues antes del receso por juegos de selecciones, los dirigidos por Klopp lograron una victoria agónica ante Leicester City, un equipo defensivamente muy duro.

Además de los 24 puntos, Liverpool tiene 20 goles a favor con una diferencia de goles de +14, promediando 2.5 goles por partido y 0.75 recibidos, lo cual hace notar que ni la ausencia de Alisson les ha afectado.

El equipo donde Salah, Firmino y Mané comandan la ofensiva, también cuentan con Shaqiri, Origi para suplirlos o complementarlos, además, el equipo de Klopp no sólo tiene el estilo ofensivo, sino que sabe defender cuando lo necesita y a veces armar un contraataque excelente.

Entre sus víctimas del Big Six, están Chelsea, a quien derrotó a domicilio y Arsenal, equipo que ya es su cliente y de no ser por la derrota ante Nápoli, tendría diez victorias consecutivas contando la Copa de la Liga, el actual campeón de la Supercopa de Europa y de la Champions, no sólo es favorito para ganar, sino para golear a Manchester United en el mismo Old Trafford y sólo el orgullo de los dirigidos por Solskjær podrán sacar un empate si bien les va, quizá una victoria pero eso es casi imposible dado el nivel mostrado por uno, Liverpool, quizá el club qué mejor juega en el mundo y otro, Manchester United, una vergüenza que aún no me explicó cómo es quizá el club más popular del mundo, lo cual demuestra que popularidad no es grandeza, pues esa se gana con títulos y manteniendo la dignidad temporada tras temporada.

Pronóstico

No hay mucho que decir, el Clásico será del Liverpool, quizá por goleada, y el lunes o el mismo domingo en la noche veremos el despido de Solskjær, quizá hasta le convenga la derrota a Manchester United para que sus dirigentes cambien al estratega, que ya se demostró no es el único responsable del mal momento.

PRONÓSTICO GURÚ: GANA LIVERPOOL

