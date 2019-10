VIDEO: Jugadores de Veracruz 'aplauden' a Tigres

Después de que Tigres no respetará la protesta de los Tiburones Rojos de Veracruz al anotar dos goles mientras no se movían, los escualos no se guardaron nada y al final del encuentro manifestaron su molestia.

Varios jugadores del conjunto jarocho aplaudieron a los ‘’felinos’’ en forma sarcástica después de que no fueran solidarios.

Reportes de la transmisión indican que los elementos del cuadro jarocho pretendían detener el juego por espacio de tres minutos, pero los regiomontanos no siguieron el acuerdo y disputaron la pelota pese a que los locales estaban parados sobre la cancha.

“Nosotros les dijimos frente al árbitro que al minuto de juego íbamos a jugar como ellos lo habían estipulado hace dos días, pero ellos querían hacerle una protesta a su presidente parando tres o cinco minutos y yo como Capitán le pregunté a mi equipo y ellos pidieron mantenerse en un minuto”, confirmó Guido Pizarro.