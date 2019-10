¡Podría ser compañero de Chucky! Zlatan ‘coquetea’ con el Napoli

Pese a que aún tiene contrato vigente con Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic comenzó un 'coqueteo' con el Napoli, -equipo donde actualmente milita el mexicano Hirving Chucky Lozano-, al asegurar que le gustaría jugar ahí, gracias a la inspiración y la huella que dejó Diego Armando Maradona.

Te puede interesar: Federer quiere trabajar en academia de Nadal, y esta le pide su CV

"Me encantó el último documental de Maradona. Todo el amor que le dio a esa ciudad. Me dan ganas de probar en Napoli, sería fantástico repetir lo que hizo Diego. También está Ancelotti, un gran técnico", reveló en entrevista con Gazzeta dello Sport.

El atacante sueco aseguró que al término de la temporada escuchará opciones de equipos, y elegirá la que más le convenga, que de llegar con el conjunto napolitano, lo haría con el objetivo de conquistar el Scudetto.

"Cuando llegue el momento, escucharé a todos. Si vuelvo quiero ir por el Scudetto. No quiero que nadie me fiche por ser Ibrahimovic, pues no soy un animal de circo al que la gente va a ver. Todavía puedo hacer 20 goles en la Serie A", añadió.

Hasta el momento, únicamente se quedará en deseo, ya que Zlatan se enfoca en los Playoffs de la MLS, donde se medirán este domingo ante Minnesota.

TE RECOMENDAMOS