VIDEO: Marco Fabián sella remontada del Philadelphia con auténtico golazo

En tiempos extra, y entrando de cambio, el mexicano Marco Fabián selló el boleto del Philadelphia Union a las semifinales venciendo al New York Red Bull 4-3.

Fabián de la Mora ingresó al minuto 13 del primer tiempo extra y solo tardó 3 minutos en marcar el gol de la victoria para su equipo, clavando el balón en el poste derecho del portero.

El atacante recibió la pelota tras un despeje y con ayuda de un desvió de un defensor visitante logró marcar.

.@MarcoFabian_10 IN EXTRATIME!!!

Was it a shot? Was it a cross? @PhilaUnion take the lead!#PHIvRBNY // @Audi #MLSCupPlayoffs pic.twitter.com/4L2pirjVTI

— Major League Soccer (@MLS) October 20, 2019