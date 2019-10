A Tigres no le afectaba en nada parar cinco minutos: Rodolfo Cota

Rodolfo Cota, guardameta del León, señaló que Tigres podría haberse quedado sin jugar cinco minutos y no pasaba nada, debido a la gran plantilla con la que cuenta.

"Uno se queda con la impresión de que Tigres queda mal parado y así hayan sido uno, dos o tres minutos nada te costaba. No quiero demeritar a nadie, pero con la nómina que tiene Tigres cinco minutos o tres minutos que hubieran parado no les hubiera afectado en nada”, declaró después del partido que sostuvo su equipo con Pumas, en el Estadio Olímpico Universitario.

El viernes pasado, los jugadores del Veracruz se quedaron inmóviles durante cinco minutos a manera de protesta por la falta de pagos que la directiva tiene con ellos; sin embargo, Tigres sólo lo hizo por un minuto y después aprovechó para marcar dos goles. Al final, los regios se impusieron 3-1.

Cota compartió que desde ese mismo viernes los elementos del León decidieron solidarizarse con los Tiburones Rojos, por lo que no jugaron durante el primer minuto del juego de este domingo, al igual que lo hicieron los Pumas.

"Hablando con Salcido me explicó que habían acordado eso (parar tres minutos) y yo no estoy aquí para juzgar a nadie y por qué Tigres decidió atacar cuando estaba la protesta. Está muy complicado, está muy jodido, la verdad yo no estaba tan enterado del tema y ayer hablando con Salcido me explicó todo lo que viven”, dijo Rodolfo.