Nationals se lleva primer juego de la Serie Mundial al vencer a los Astros

Ryan Zimmerman y Juan Soto pegaron cuadrangulares ante el 'as' Gerrit Cole y los Nacionales de Washington vencieron 5-4 a los Astros de Houston, para llevarse el primer juego del Clásico de Otoño y tomar ventaja en la serie.

La novena de la capital montó un rally de tres carreras en la quinta entrada para sumar su séptimo triunfo en fila en postemporada y de paso propinar a Cole su primera derrota en estos playoffs.

Rápidamente los campeones de la Liga Americana lograron pegar al abridor Max Scherzer en la primera entrada, gracias a un doblete productor de Yuli Gurriel que mandó a George Springer y José Altuve al plato, para inclinar la pizarra 2-0 a su favor.

Pero antes de que Cole pudiese establecerse en la lomita el encendido Ryan Zimmerman conectó el primer cuadrangular de la noche para poner a los Nacionales en el marcador 2-1, en el segundo rollo.

En la parte alta del cuarto episodio, el joven dominicano Juan Soto pegó un "bambinazo" para emparejar el encuentro a dos carreras por bando.

Ya en el quinto inning, los Nacionales montaron un rally de tres carreras; Adam Eaton dio de hit que mandó al cátcher Kurt Suzuki a la “registradora” y de nueva cuenta Soto pegó doble, en donde Víctor Robles y Anthony Rendón anotaron para ampliar la ventaja 5-2.

En el sexto rollo, el manager Dave Martínez decidió utilizar al zurdo Patrick Corbin como relevista con el objetivo de mantener a raya a los bateadores de los Astros. Sin embargo, en la parte baja del séptimo inning, George Springer acercó a los locales con jonrón solitario y poner el 5-3.

Sería el mismo Springer que con doblete impulsó a Kyle Tucker para el 5-4, pero pese a los intentos de la ofensiva local el bullpen de los visitantes se impuso y selló el triunfo de Washington.

El pitcher ganador fue Max Scherzer, quien lanzó cinco entradas completas, permitió dos carreras limpias, concedió tres bases y ponchó a siete rivales. Por su parte, Gerrit Cole cargó con la derrota al conceder ocho imparables, cinco carreras limpias y dos cuadrangulares. En tanto que Sean Doolittle se apuntó el salvamento.

Para el duelo de este martes los Astros mandarán al 'as' Justin Verlander (21-6) en contra de Stephen Strasburg (18-6), en otro duelo electrizante de pitcheo.

The Washington Nationals have been the best team in @MLB since May 24.#WorldSeries // #STAYINTHEFIGHT pic.twitter.com/zZUeB6FU0T

— Washington Nationals (@Nationals) October 23, 2019