Sueña Nahuel Guzmán con el Bicampeonato

Nahuel Guzmán no escondió su deseo de levantar de manera consecutiva el título del torneo mexicano y conseguir el bicampeonato, algo que no ha conseguido la institución auriazul.

El Patón mencionó que lograr el campeonato este año es un desafío, que espera conseguir con los felinos.

“Es un desafío, es algo que la institución no ha conseguido, no lo hemos podido lograr, nos hemos quedado cerca, no es algo fácil”, mencionó.

Tigres estuvo cerca de conseguir el bicampeonato en el Clausura 2017 cuando se midieron a Chivas, sin embargo, en esa ocasión el rebaño se alzó con el trofeo.

Nahuel espera que el equipo no se relaje y busque conquistar el trofeo del Apertura 2019, luego de haber ganado el certamen anterior.

“Después de un título pareciera que las obligaciones se reducen. Cuesta muchísimo el torneo siguiente, y creo que es un desafío como profesionales, seguir manteniendo las expectativas altas, la ambición y el deseo de ganar”, mencionó el meta argentino.

En cuanto a lo sucedido en Veracruz, el Patón pidió dar por terminado el tema, sin embargo, dejó en claro que la problemática en Tiburones se mantiene.

“La problemática principal es el adeudo, sigue, no se resuelve. Se desvió la atención para otro lado”, comentó.

Destacó que el conflicto no se ha resuelto y espera que se solucione rápidamente para que la institución del puerto pueda trabajar de manera normal.

“Esperemos que se solucione el adeudo a colegas y montón de gente que trabaja en la institución. Ojalá se resuelva rápido para poder trabajar con normalidad”, comentó.

Tigres entrenó este miércoles en el Volcán, donde este sábado recibirá a La Maquina cementara.