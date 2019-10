Edson Álvarez celebra cumpleaños con nacimiento de su hija

Este 24 de octubre, Edson Álvarez cumplió 22 años, y no pudo celebrarlo de una mejor manera que con el nacimiento de su hija.

"Bienvenida mi pequeña princesa", fue el mensaje que publicó el elemento del Ajax mediante sus redes sociales, presumiendo la llegada de su primogénita.

Bienvenida mi pequeña princesa.😍🎀 // Welcome my little princess.😍🎀 pic.twitter.com/6vTqSVBMqT

— Edson Álvarez (@EdsonAlvarez19) October 24, 2019