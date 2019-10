Carlos Vela fue superado por Josef Martínez en el mejor gol del año en la MLS

Actualmente la MLS se encuentra en la fase más importante de su temporada con los playoffs en marcha, la liga estadounidense dio a conocer el mejor gol de la temporada. El cual fue otorgado al delantero venezolano del Atlanta United, Josef Martínez por la gran anotación que consiguió en el duelo ante Cincinnati.

This @JosefMartinez17 stunner is the 2019 @ATT Goal of the Year! 🔥 pic.twitter.com/UGUXs5puzD

The more you give a king… 👑

Dicha anotación fue elegida por encima de la conseguida por el mexicano Carlos Vela ante el equipo de San José Earthquakes dirigido por el ex timonel de Chivas, Matías Almeida en la goleada del conjunto de Los Ángeles.

The best player in MLS, the best goal in MLS. Vote @11carlosV's Houdini goal as @MLS Goal of the Year.

Reply with a screenshot of your vote for a chance to win a Carlos Vela signed photo.

⏰ Voting ends tomorrow at midnight.

🗳️ https://t.co/B9DpQCWIcY pic.twitter.com/WzbfaEW3e5

— LAFC (@LAFC) October 21, 2019