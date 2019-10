Nate Díaz no peleará en el UFC 244

El próximo sábado 2 de noviembre, en el Madison Square Garden de Nueva York, se llevará a cabo el UFC 244, evento que originalmente iba a encabezar el estadounidense Nate Díaz en su pelea ante Jorge Masvidal, sin embargo, un cambio de planes ha dejado fuera a Díaz debido a una publicación en sus redes sociales la cual compartió, señaló que se encontró hallazgo adverso en una prueba de drogas, con niveles altos de una sustancia que no se ha dado a conocer.

Además en la misma publicación compartida en redes sociales, Nate Díaz negó rotundamente consumir algún tipo de sustancias prohibidas, asegurando que llegará hasta las últimas instancias para aclarar lo sucedido.

Your all on steroids not me pic.twitter.com/ykrZmRIoPS

— Nathan Diaz (@NateDiaz209) October 24, 2019