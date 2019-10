Presidente del Napoli pide paciencia para el Chucky Lozano

El desempeño de Hirving Chucky Lozano con el Napoli no ha sido esperado, por lo que las críticas y dudas siguen creciendo; sin embargo, Aurelio de Laurentiis -presidente del club italiano- defendió al futbolista mexicano.

México sería sede del Mundial de Clubes en 2025

Hijo de La Parka revela estado de salud: 'ya respira por su cuenta'

"Veo bien a Lozano. Debes ser paciente con los nuevos jugadores que no tienen experiencia en el futbol italiano. Tiene que establecerse en una ciudad diferente, con un entrenador y compañeros de equipo diferentes. Lozano es un gran jugador, también demostró contra Salzburg. Tan pronto como entró en la Juve, marcó un gol”, dijo Laurentiis.

El presidente del Napoli señaló que no se le puede pedir al Chucky soluciones tan pronto. "No puedes tener todo de inmediato, no puedes esperar que estos jugadores solucionen problemas de inmediato. Debemos darles tiempo a ellos y al entrenador que debe entender dónde desplegarlos”, comentó.

La Gazzeta dello Sport criticó duramente a Hirivng después de su actuación ante el RB Salzburg, en la Champions League.

“Tres meses después, Hirving Lozano sigue buscando su propia identidad. Le falta el atractivo y el entorno cuestiona su nivel… Todo se ha dicho y escrito sobre las razones de su fracaso hasta ahora. Se habló de una adaptación difícil, de dificultades tácticas, del entrenador que no lo usaría por sus características. Pero luego, al observar su desempeño, uno se da cuenta de que estas explicaciones tienen poco o nada que ver”, escribió el diario italiano.

Chucky Lozano ha participado en cinco partidos de la Serie A y sólo marcó un gol en su partido debut, ante la Juventus; mientras que en la Champions League ha jugado en los tres partidos y no ha logrado marcar.