Hijo de La Parka revela estado de salud: 'ya respira por su cuenta'

El mundo de la lucha libre se ha conmovido tras el grave accidente que sufrió La Parka el pasado domingo, durante su enfrentamiento ante Rush en Monterrey. Ante ello, Karis La Momia Jr., hijo del mítico luchador, habló sobre el verdadero estado de salud de su padre, asegurando que va en mejoría.

"Gracias a Dios está muy bien, se está recuperando. Día a día está tratando de seguir adelante, justo hoy (miércoles) por la mañana empezó a hablar y a respirar por su cuenta. Estaba en terapia intensiva y va a pasar a terapia intermedia", aseguró en entrevista con Mediotiempo.

Asimismo, el juvenil agradeció las muestras de apoyo que la afición, compañeros y sobre todo, la Triple A, ha mostrado hacia su padre. "Me siento muy cobijado. Toda la gente que siempre está mandando mensajes, decirles que no les puedo contestar porque no me siento muy bien todavía para hablar del tema, por eso se nos brinda este espacio para darles las gracias, en verdad lo agradezco mucho".

Karis La Momia Jr. se mostró preocupado y triste, dado a que tuvo que dejar a La Parka en el hospital, ya que debe atender una serie de compromisos. "Lamentablemente no estoy en Monterrey con mi familia, pero él lo sabe, se lo recordé antes de irme, que lo amo mucho, que él para mí es todo y que siempre voy a estar hablando pensando en mi papá".

Por último, el también luchador, pidió a la afición no dejarse engañar por todo lo que se ve en redes sociales, ya que estas pueden aprovechar el momento para ofrecer una mala información, tal como sucedió en días anteriores, afirmando que La Parka había muerto, hecho que tuvo que desmentir la Triple A mediante un comunicado emitido en sus cuentas oficiales.

