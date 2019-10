Ex jugador del Pachuca pide trabajo en redes sociales

Con un paso discreto por el futbol mexicano, Keisuke Honda decidió emprender el viaje a otras ligas de mayor exigencia para él, sin embargo, tras su salida del conjunto del Pachuca, no ha logrado mostrar el nivel que alguna vez lo llevó a jugar a los clubes más tradicionales en el mundo como el Milán.

Con el conjunto del Pachuca, Honda disputó un total de 36 partidos, en los cuales tan solo marcó 13 anotaciones y colaboró con 8 asistencias. Después de salir del conjunto hidalguense, el japonés comenzó un corto camino en el Melbourne City de Australia, en donde tan solo fue participe en 24 partidos antes de no entrar más en los planes de dicho conjunto.

Anteriormente el japonés ya había mostrado su intención a través de Twitter de volver a las canchas, sin embargo, ante la desesperación de no encontrar un nuevo club, de nueva cuenta lanzó una publicación, asegurando que es uno de los mejores jugadores asiáticos con 33 años de edad.

“¿Por qué no me ofrecen un contrato? estoy seguro de que sigo siendo uno de los mejores jugadores de Asia”, escribió en Twitter.

Why don't you offer me? I'm sure that I'm still one of the best player in Asia.

— KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) October 25, 2019