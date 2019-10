Verstappen es penalizado; Leclerc le 'roba' pole position en México

El monegasco Charles Leclerc se adueñó de la pole position en la clasificación del Gran Premio de México, luego de la penalización que recibió Max Verstappen de tres puestos, que lo llevaron a caer de la cima, hasta el cuarto peldaño, tras no desacelerar en zona de bandera amarilla.

"Max Verstappen recibió una penalización de tres puntos para la carrera del domingo en México, y también recibió dos puntos de penalización. Esto sigue a una investigación realizada por los comisarios de carrera sobre un incidente durante la calificación", informó la Fórmula 1 mediante sus redes sociales.

BREAKING: Max Verstappen has been given a three-place grid penalty for Sunday's race in Mexico, and has also received two penalty points

This follows an investigation by the race stewards into an incident during qualifying

More to follow…#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/RAJ3LLJuyD

— Formula 1 (@F1) October 26, 2019