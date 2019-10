Plantel de Chivas está “a muerte” con Luis Fernando Tena

En Chivas comenzó la reestructuración desde antes de concluir el actual Torneo Apertura 2019. Luis Fernando Tena todavía dirige al plantel rojiblanco y el flamante director deportivo, Ricardo Peláez, ya le busca un sustituto. Incluso, comenzó ya a entrevistarse con los candidatos a tomar el puesto. Pero los jugadores rojiblancos piensan diferente: respaldan “a muerte” la continuidad del “Flaco”.

“Con confianza, yo creo que es un técnico capacitado, con mucha experiencia. Un técnico que nos ha venido a dar esa motivación que quizá nos venía faltando, obviamente por los resultados, así que estamos a muerte con el técnico. Esperamos que podamos cerrar estos últimos partidos de buena manera”, explicó este lunes el capitán de Chivas, Jesús Molina.

Al regresar a la ciudad de Guadalajara, tras la victoria del domingo sobre FC Juárez por 2-1, Molina reconoció que también entre los jugadores puede haber bajas. “Ese es un tema externo, nosotros de alguna u otra manera hemos preguntado por esta situación que se está dando porque no hemos cumplido con las expectativas, lo hemos venido diciendo. Los responsables en mayor porcentaje somos nosotros y las decisiones que se tomen arriba tendremos que aceptarlas”, señaló.

De la victoria como visitante, admitió que sirve para quitar presión al equipo. Incluso, encendió de nuevo la esperanza de calificar. “Yo creo que sí, veníamos de dos partidos complicados, nos pasa con Pumas que nos sacan el resultado de último minuto y luego con Monterrey, en una cancha complicada. El equipo venía de menos a más y el día de ayer fue un triunfo importante. Anímicamente nos viene muy bien, sabíamos lo que nos estamos jugando, sabíamos que era un rival directo en el tema porcentual y también sabíamos que de ganar, vienen tres partidos de local que son tres finales para buscar la calificación. Está lejana, pero mientras exista esa posibilidad matemática, vamos a hacer todo de nuestra parte”, afirmó Jesús Molina.

“Es factible, son rivales complicados, primero Tijuana pensar en ellos, vendrá Toluca una cancha complicada. Pero creo que está en nuestras manos: si nosotros ganamos estos cuatro partidos vamos a estar muy posiblemente en Liguilla”, concluyó el mediocampista del Rebaño Sagrado.

NO FUE UN BUEN PARTIDO

Por otra parte, Jesús Molina reconoció que ante FC Juárez no se jugó bien, pero destacó la importancia del triunfo. “Muy contento por el resultado, si bien es cierto no fue nuestro mejor partido, creo que era importante ganar por muchos temas, el tema del cociente, el tema de una posible calificación.

Mientras exista la posibilidad, la ilusión y el sueño de nosotros va a estar latente y vamos a pelear. Sin ser nuestro mejor juego, creo que el resultado fue muy positivo para la confianza, para los cuatro partidos que se vienen. Hay la posibilidad de estar en la Liguilla y vamos a luchar para estar ahí”, afirmó el capitán de Chivas.

“Los primeros 20 el rival fue muy superior a nosotros, no nos encontrábamos dentro de la cancha, nos sorprendieron. Después, yo creo que el equipo se encontró mejor en la cancha y obviamente todo el segundo tiempo fuimos superiores. Ya tenía mucho tiempo (sin anotar), me había tocado el torneo pasado meter, me lo anularon. Gracias a Dios me tocó a mí anotar para bien del equipo y sobre todo que fue para ganar el partido”, finalizó Molina.

