FIFA 20 actualiza los rostros de 37 jugadores

El videojuego FIFA 20 salió a la venta a finales de septiembre y algunos futbolistas, como Franck Ribery, se quejaron de que sus avatares no se parecían a ellos, por lo que el estudio EA Sports lanzó una actualización con la que corrigió los rostros de 37 jugadores.

VIDEO: Mujer árbitro amonesta a Kaká y le pide una selfie durante partido

Hugo Sánchez estaría dispuesto a comprar al Veracruz

Además del futbolista francés, quien reclamó a través de Twitter después de que su hijo le dijo que no se parecía, también fueron mejorados Marcelo, Rodrigo, Vinicius Junior, Joao Felix, Thibaut Courtois, entre otros.

Played #FIFA20 with my kids not long ago. 🕹 Hey @EASPORTSFIFA …Who is this guy? 🤔🤨🤣 pic.twitter.com/fjCBjO4FOx

La cuenta de Twitter @FCB175, que fue la que compartió los nuevos rostros, indicó que podría haber más modificaciones en noviembre o diciembre, que es cuando llegará otra actualización.

We've found all 37 faces!

(The last three were Ünder, Perotti and Florenzi were the last 3)

Also Cabaye isn't included since his face is actually like 5 years old 😂

The good news is there will most likely be another update containing the new EPL teams + PSG + ATM etc.#FIFA20 pic.twitter.com/T152SKQuKH

— FCB17 (@FCB175) October 29, 2019