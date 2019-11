Jugadora de Chivas es reconocida por luchar por la diversidad sexual

La jugadora de Chivas Femenil, Janelly Farías se ha caracterizado por ser una persona abierta y expresar sus preferencias sexuales abiertamente, independientemente de los comentarios que pueda recibir.

Esto ha hecho que la Federación de los Gay Games le otorgara un reconocimiento especial por su constante lucha por mantener sus ideales ante todo y pelear por la diversidad sexual en el mundo del deporte y fuera del mismo, así lo publicó la jugadora del rebaño femenil a través de su cuenta de Twitter en donde no ocultó su alegría por esta situación.

“Entiendo la dificultad de vivir abiertamente dentro la cultura mexicana. Por eso me doy la responsabilidad de marcar la diferencia. Si puedo superar esta adversidad, tú también puedes. Thanks @GayGames for the recognition (gracias Gay Gams por el reconocimiento), publicó en Twitter.

Además, en entrevista con Telemundo, la jugadora de Chivas habló abiertamente de cómo ha ido superando dichas adversidades a lo largo de su carrera tanto dentro como fuera de las canchas y las dificultades familiares que en un principio su orientación sexual llegó a representar para ella.

“Batallé con un problema muy íntimo, mi familia no me aceptaba por ser gay, entonces era muy difícil para mí jugar futbol, no podía ni ir a entrenar porque me faltaba ese amor de mi familia, de mi mamá, perdí la pasión por el futbol. Fue algo que nunca escondí. A los 18 años tuve mi primera novia, desde ese entonces fue que mi familia me apartó un poco, para ellos no era algo normal, ellos no entendían; yo les decía: ‘soy la misma persona, soy la misma Janelly, sigo siendo mujer, nada tiene que ver si me gusta una mujer o un hombre”, explicó.

Ahora con la aceptación por parte de su familia y el círculo que la rodea, Janelly continúa luchando contra las adversidades que puedan presentársele y dentro de las canchas sigue respondiendo a tal grado de que la combinación de su vida con lo deportivo le han otorgado el reconocimiento ya mencionado.

