VIDEO: Aficionados de Pumas protagonizan pelea en las gradas del Cuauhtémoc

Apenas hace un par de semanas atrás la afición de Querétaro y de San Luis protagonizaron una batalla campal que originó el veto para el Alfonso Lastras por dos encuentros y multas económicas para ambos clubes, además de sanciones para los grupos de animación de los Gallos.

Ahora, en la jornada 17 del Apertura 2019, en la visita de Pumas al Puebla, la cual concluyó con empate a un tanto, la afición de los auriazules protagonizó una pelea entre sus mismos integrantes, misma que no pasó a mayores debido a la intervención de los cuerpos de seguridad del estadio Cuauhtémoc.

No todos los aficionados de Pumas somos así. Estamos los buenos, que aguantamos y no hacemos un desmadre en un lugar al que se va a disfrutar y a convivir en familia. Disculpen ustedes a estos, no nos representan. pic.twitter.com/PtCouWMFi2

— Havuck El Diablot (@HavuckElRobot) November 2, 2019