Julio César Chavez asegura que al Canelo “le hace falta ganar una guerra”

Julio César Chávez, considera que la relevancia de Saúl “Canelo” Álvarez entre el público nacional no ha sido tan notable como otros boxeadores debido a que las peleas más importantes que ha ganado ha tenido la presión o el drama que pide la afición.

TE RECOMENDAMOS Canelo vs. Kovalev, ¿dónde y a qué hora ver la pelea?

“La gente quiere que dé una guerra para que se gane al público. Tal vez le falta una guerra o que gane dramáticamente, espectacularmente para que se meta en el corazón de los mexicanos”, declaró Chávez la noche anterior al combate de Álvarez.

“Para mí la gente es ingrata porque deberíamos estar todos los mexicanos con el Canelo. La crítica siempre va a haber, pero realmente es increíble la verdad” señalando que la gente es injusta con la carrera del pugilista originario de Jalisco.

TE RECOMENDAMOS Fallece Diana González, jugadora clave del América Femenil

También destacó que con Álvarez sucede algo que él no percibía en su época sobre el cuadrilátero: “Cuando él pelea hay un cierto sector de la gente que no lo quiere y cuando yo peleaba toda la gente estaba conmigo”.

“Realmente no lo sé, te lo juro por Dios. No sé, su forma de ser o no sé qué pasa pero está raro. En la calle ves que cierta gente quisiera que perdiera. No lo tragan, como se dice”.