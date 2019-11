Magic, Abdul-Jabbar, Kobe Bryant y más felicitan a Carlos Vela

El delantero mexicano Carlos Vela, del LAFC, se erigió este lunes en el personaje deportivo más importante en la ciudad de Los Ángeles tras recibir los premios de Botín de Oro y del Jugador Más Valioso (MVP) de la MLS y recibir a través de un video la felicitación de grandes leyendas de la NBA y de su compatriota Fernando Valenzuela.

Encabezados por Magic Johnson, accionista minoritario del equipo angelino, Kareem Abdul-Jabbar y Kobe Bryant, a través de un video de celebración de sus premios, alabaron la trayectoria profesional de Vela, la manera como ha colocado al equipo en lo más alto de la MLS y también su gran personalidad fuera del campo.

Otro legendario del mundo de la NBA, Jerry West, quiso también felicitar a Vela, lo mismo que hicieron varios jugadores de la Liga NFL y famosos de Hollywood.

Mientras que Valenzuela, el ex pelotero de Grandes Ligas, que fue el primero en generar en Los Ángeles la fiebre de la "fernandomanía" cuando jugó como lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, con quienes consiguió un título de la Serie Mundial, expresó su satisfacción por tener la oportunidad de acompañarle en un día tan especial para Vela y para todos los mexicanos.

Congrats on MVP @11carlosV , from one Mexican star to another! #Dodgers | #LAFC pic.twitter.com/vL95xxBqYh

"Es todo un ejemplo para los jóvenes, que en un futuro pueden emular todo lo que Carlos (Vela ) ha demostrado hasta ahora como persona y deportista", comentó Valenzuela.

También el ex delantero internacional Hugo Sánchez felicitó a Vela y dijo que "en México todos estamos muy orgullos de ti”.

A message from one MVP to another: Congrats @11carlosV on being named the 2019 MLS MVP! @Nnemkadi30 @LAFC #GoSparks x #LeadTheCharge | #LAFC pic.twitter.com/c8UocgwkEy

Congratulations @11CarlosV!

⚽️ 2019 Golden Boot winner

⚽️ The most goals ever in a single season

⚽️ The most combined goals and assists in a single season

And now the 2019 #MLSMVP!#LAFC pic.twitter.com/NUZM8crK8k

— Mayor Eric Garcetti (@MayorOfLA) November 4, 2019