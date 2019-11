La cruda confesión de Lewis Hamilton: 'estoy luchando contra demonios'

Lewis Hamilton ha vuelto a preocupar a sus seguidores, luego de las declaraciones que emitió al conseguir su sexto título de la Fórmula 1, tras el Gran Premio de Estados Unidos, que le permitió colocarse a un campeonato del histórico Michael Schumacher.

"Todos y cada uno de nosotros estamos luchando contra algo en la vida. Yo estoy luchando con muchas cosas diferentes, contra ciertos demonios", mencionó el piloto británico.

Lewis Hamilton | Foto tomada: Getty Images.

Y es que el elemento de Mercedes aseguró que en cada carrera trata de dar lo mejor de sí, para regalarles una alegría a toda la gente que lo sigue; sin embargo, no siempre es lo que parece, pues detrás de él, hay una historia no tan buena por contar. "Trato de mostrarle a la gente que, desde afuera, las cosas siempre se ven geniales, pero no siempre es así. Cada año pasas por una montaña rusa diferente de emociones".

A dos fechas para que concluya la temporada 2019, Hamilton está convencido que hay vida después de la Fórmula 1, por lo que no puede esperar para pasar tiempo con su familia, así lo mencionó. "Todavía quiero tener familia algún día. Pero me encanta hacer lo que hago, tanto que no creo que haya muchas cosas que puedan detenerme particularmente".

Lewis Hamilton | Foto tomada: Getty Images.

Y es que a pesar de que obtuvo su sexto título de la máxima categoría de automovilismo, no fue la mejor temporada en situaciones personales, pues atravesó por dos pérdidas que le causaron mucho conflicto emocionalmente hablando.

La primera fue la de Niki Lauda, quien se desempeñó como director de Mercedes. "Diría que no pensé que perder a Niki me iba a golpear tan fuerte como lo hizo. No me di cuenta de cuánto lo quería".

Y la segunda partida que sufrió, pero sobre todo, lo hizo reflexionar, fue la del piloto de la Fórmula 2, Antoine Hubert. "Cuando sucede algo así, se pueden poner muchas dudas en tu mente, y tiene que deshacerte de eso. Uno piensa: 'Dios, ¿es hora de parar o debo seguir'?".

Dichas declaraciones del piloto británico, se unen a las que mencionó el octubre pasado, al reflexionar mediante un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram, asegurando que existen días en que quisiera dejarlo todo.

Lewis Hamilton | Foto tomada: Getty Images.

