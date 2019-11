LeBron James donará casas para familias de bajos recursos

Además de consolidarse como uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA, LeBron James también ha mostrado en repetidas ocasiones su lado más humano, al estar pendiente de las necesidades sociales, y en las cuales busca la manera de apoyar.

A través de su fundación, el jugador de Los Angeles Lakers, meses atrás construyó una escuela en Akron, su ciudad natal, en donde reciben a chicos de secundaria con bajos recursos. Hasta el momento, únicamente hay 3º y 4º grado, pero esperan expandirlo para 2022 de 1º a 8º.

Pero es no quedó hasta ahí, LeBron anunció recientemente en redes sociales que ahora regalará algunas casas para los alumnos de dicha institución, para que se instalen con sus respectivas familias, en lo que tal vez, encuentran algo mejor.

"¡Orgulloso de esto! Siempre hay más que se puede hacer cuando viene de dar a mis chicos la oportunidad de tener éxito en la vida. Cualquier barrera que quitemos puedes cambiar la vida de sus familias y nunca nos detendremos", escribió a través de su cuenta de Twitter.

Proud of this!!!!! There's always more to be done when it comes to giving my kids an opportunity to be successful in life. Every barrier we remove can possibly change their family’s life and we're never going to stop!! pic.twitter.com/i90sfja4i4

— LeBron James (@KingJames) November 4, 2019