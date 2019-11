'Barcelona juega como un equipo en crisis': Arsene Wenger

Continúan las críticas para el Barcelona, y no es para menos, pues el conjunto que dirige Ernesto Valverde, dejó mucho que desear en su duelo ante el Slavia Praga, de la jornada 4 de la Champions League, razón por la que el experimentado, Arsene Wenger, habló al respecto.

"Son primeros en liga y primeros en su grupo de Champions, y juegan como si estuvieran en crisis. El juego es demasiado lento, no hay dinamismo, en los últimos 30 metros es demasiado individual y cada vez que pierden el balón da la sensación que encajarán un gol al contragolpe porque no pueden frenar la velocidad del rival", mencionó en el francés durante el análisis en beIN SPORTS.

Wenger , quien fue director técnico del Arsenal por 22 años, aseguró que el Praga fue superior, físicamente hablando, que los catalanes. "Después de 80 minutos, el Barça corrió 97 kilómtros y el Slavia de Praga 109. Esto son 12 kilómetros de diferencia. Nunca había visto tanta diferencia en 80 minutos. Esta diferencia física demuestra que el Barça fue superado físicamente y no ha tenido suficiente velocidad", aseguró.

"Fue una noche pobre del Barcelona. Es una pena porque podrían haberse clasificado esa noche. Cuando juegas en casa ante el Slavia y pierdes esta oportunidad, es difícil encajar para ellos, como se ha visto en sus caras", sentenció.

