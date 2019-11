Uniforia, el balón de la Eurocopa 2020

Adidas reveló este miércoles el balón oficial de la Eurocopa 2020, denominado 'Uniforia' "por la unidad y la euforia que puede generar una competición de alto nivel entre las selecciones nacionales", informa la UEFA.

"El balón Uniforia está diseñado para celebrar el carácter inclusivo que inspirará el torneo del año que viene en todo el continente", agrega el organismo continental.

Para conmemorar el 60 aniversario de la Eurocopa, la fase final del próximo verano se jugará en 12 países europeos diferentes, "y el nuevo formato es la inspiración para el balón oficial de partidos", señala la UEFA.

Unity + Euphoria = #Uniforia 🌍🌎🌏

A ⚽ that unites us all in the first ever borderless EURO#EURO2020 pic.twitter.com/Ul3t9pmPAa

— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) November 6, 2019