WWE México sufre importantes cambios en su cartelera

WWE México presentará varios cambios en la cartelera inicial después de los resultados que se dieron en el evento Crown Jewel.

Para comenzar la lucha estelar entre Seth Rollins y Bray Wyatt por el título universal en la jaula de acero fue modificada, la apuesta y la modalidad serán las mismas solo que el nuevo rival de “The Fiend” será The Miz. Por lo que Rollins solo tendrá un mano a mano contra The Viper Randy Orton.

Otro de los cambios significativos será que Caín Velázquez ya no acompañará a Rey Mysterio en la lucha de parejas, ahora será Humberto Carrillo el que acompañe al amo del 619 en contra de The O.C., Luke Gallows y Karl Anderson, lo que significa que también hubo cambios a los rivales, ya que los primeros eran la pareja de Andrade y Drew McIntyre.

Aunque no habrá lucha por el campeonato intercontinental entre Braun Strowman y Shinsuke Nakamura, en la Arena Ciudad de México se expondrán el título de parejas de Smack Down entre New Day vs The Revival.

Además AJ Styles pondrá en juego el cinturón de los Estados Unidos en contra de Kevin Owens, también las Kabuki Warriors, actuales campeonas femeninas, lucharán contra Becky Lynch y Charlotte Flair

Aunque no se ha anunciado una lucha especifica el evento si contará con la participación de Caín Velázquez, ex retador por el campeonato de la WWE.