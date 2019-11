Alexa Moreno agradece ser galardonada con el Premio Nacional de Deportes

La gimnasta bajacaliforniana Alexa Moreno publicó un video en sus redes sociales en donde se muestra emocionada y agradece por ser galardonada con el Premio Nacional de Deportes 2019.

TE RECOMENDAMOS VIDEO: Paola Espinosa agradece recibir premio al mérito deportivo

"Antes que nada quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado, el día de hoy me informaron que soy la ganadora del Premio Nacional de Deportes 2019, estoy muy impactada. Yo creo que nunca me lo hubiera imaginado, todavía estoy un poco en shock. Es una enorme sorpresa, muy gratificante. Estoy muy contenta y no tengo nada más que dar la gracias a todos", menciona en su publicación.

TE RECOMENDAMOS Raúl Jiménez encabeza convocatoria del Tri para Fecha FIFA

Premio Nacional del Deporte 2019 Gracias por éste reconocimiento y gracias a todos los que me han apoyado en el camino para llegar hasta aquí. 🇲🇽 pic.twitter.com/A09ulc9yno — Alexa Moreno (@alexa_moreno_mx) November 7, 2019

Alexa Moreno se consagró este año gracias a la destacada actuación que ha tenido la cual la llevó a colgarse la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Azerbaiyán que se realizó el pasado marzo, además de conseguir su pase a Juegos Olímpicos.