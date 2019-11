Marcelo Gallardo ya tendría fecha para llegar al Barça

Todo indica que Marcelo Gallardo cada vez se acerca más al Barcelona, por lo que ya hasta habría fecha de su arribo al club catalán. El técnico argentino y actual comentarista deportivo, Claudio Borghi, reveló que el estratega de River Plate llegaría a España el próximo diciembre, asegurando que es información de una fuente directa.

"Gallardo va a ser técnico del Barcelona en diciembre. Es información que uno maneja. Marcelo es uno de los mejores técnicos del mundo. D'Onofrio dijo que Gallardo se iba sólo si él dejaba su cargo, pero esto lo sé por una fuente directa", mencionó Borghi, quien fue campeón del mundo con la Selección de Argentina en 1986.

Y es que a pesar de que el Barcelona marcha como líder en la Liga de España, tras la jornada 12, y también lidera su grupo en Champions League, el funcionamiento de los blaugranas ha dejado mucho que desear, por lo que ponen como principal responsable al técnico Ernesto Valverde, quien ya podría tener sus días contados.

El supuesto interés del Barça por el Muñeco Gallardo no es novedad, desde meses atrás se ha venido hablando de ello, aunque aún no se concreta nada, y sobre todo, no se ha oficializado ninguna versión publicada.

EN ARGENTINA LO NIEGAN

Cierto es que la posible llegada de Gallardo a España ha ilusionado a más de uno; sin embargo, Enzo Franncescoli, director deportivo de River Plate, negó la posibilidad de la salida del timonel argentino. "Sé lo que leen todos, me alegra por la envergadura del club y después no hay nada cierto", mencionó a TYC Sports.

Aunque después dejó entrever que no todo está perdido. "Todos los años hace una evaluación y después toma la decisión. Es muy personal de él y su grupo de trabajo. Hay que dejar que las cosas fluyan. Y tenemos que prepararnos para afrontar la decisión que haya que tomar".

