Raúl Gudiño no cierra la puerta a posible salida de Chivas

Raúl Gudiño no cierra la puerta a una eventual salida de Chivas. Conoce los rumores de que Ricardo Peláez se encuentra en busca de un nuevo arquero para el Rebaño Sagrado. Y tiene una cosa clara: si quiere seguir en la mira de Gerardo Martino para la Selección Mexicana, necesita jugar. Por eso, el guardameta podría emigrar.

“Mentalmente creo que es lo que se maneja en Chivas, sabemos de la presión que es, sabemos lo que es portar el escudo. No es lo mismo, con todo respeto, estar en otra institución que en Chivas. Creo que eso todos lo sabemos y uno se maneja tranquilo, uno sabe de los rumores, sabe de las cosas. A final de cuentas, la mejor decisión va a ser la que tomen ellos y también la que yo tome para un futuro”, explicó Raúl Gudiño.

Yo lo que quiero es jugar, es lo que más me apasiona, es lo que más me gusta y siempre estoy buscando jugar, siempre buscando tener minutos para poder aspirar a la selección. Eso es una característica, que al final de cuentas uno tiene que ir sin miedo sobre los sueños, sobre las metas, seguir adelante es lo que más me impulsa a mí”, agregó el hoy portero suplente del Rebaño Sagrado.

En días recientes, ha tomado fuerza el rumor de que Ricardo Peláez habría contactado ya a Hugo González. El actual arquero del Necaxa es una opción fuerte para reforzar a Chivas. Su implicaría que Raúl Gudiño probablemente tendría que salir en busca de las oportunidades que difícilmente tendría en el Guadalajara.

