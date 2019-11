Nery Castillo explota en contra de Gustavo Matosas

Durante su paso por el futbol mexicano, Nery Castillo fue dirigido en León por Gustavo Matosas, técnico con quien su relación no fue del todo buena y por quien terminó abandonando el balompié mexicano por los constantes conflictos con el director técnico uruguayo.

Tras darse a conocer los audios en los que supuestamente Matosas se involucra en temas de corrupción pidiendo comisiones por el fichaje de Matías Britos. Nery Castillo explotó en redes sociales y realizó una publicación en la que carga duramente en contra del ex entrenador del Atlético de San Luis.

“Gustavito, sos una vergüenza. Te estás haciendo el boludo, Gustavito. Sal a hablar”, escribió en su cuenta de Instagram.

Además en la serie de publicaciones, Castillo aseguró conocer todos esos detalles de los cuales se le acusan a Matosas y pide que salga a hablar de lo acontecido.

“Naaaaa, que raro. que vergüenza, cómo vas a hacer eso. Es una vergüenza para el futbol que Gustavito vuelva a ser entrenador. Ahora la va a meter al congelador para que pasen los días y todos se olviden de esto. Salí a hablar ahora que te agarraron con tus cositas”

El ex jugador explotó en contra del técnico uruguayo / Foto: Instagram

Tras los constantes problemas personales que Nery tuvo con Matosas durante su paso por León, alguna vez declaró que el trato por parte del técnico uruguayo hacia los jugadores no era el mejor.

“Los invito a que vayan a un entrenamiento, que vean todo el entrenamiento, no cinco minutos o diez, para que vean cómo insulta, cómo trata a los jugadores y esas son cosas que a mi no me gustaban”

Bajo el mando de Gustavo Matosas en León, Nery Castillo únicamente disputó un total de 9 partidos, en los cuales no consiguió anotaciones ni asistencias en el equipo que posteriormente sería bicampeón del futbol mexicano.

