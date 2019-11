Messi iguala a Cristiano como el jugador con más hat tricks en La Liga

Una vez más, Lionel Messi se cargó al equipo al hombro y fue pieza fundamental para que el Barclona se mantuviera como líder absoluto en La Liga por una semana más, esto a pesar de la presión que comienza a poner el conjunto del Real Madrid en la lucha por la cima.

El propio argentino se encargó de abrir el marcador desde los once pasos, posteriormente, el conjunto del Celta igualó el partido tras una gran ejecución de tiro libre por parte de Lucas Olaza, sin embargo, nadie contaba con que minutos después, Lio Messi de igual manera marcaría de tiro libre para devolverle la ventaja al conjunto catalán y posteriormente en la segunda mitad una calca de la segunda anotación acrecentaría la ventaja.

Con este hat trick conseguido ante el Celta de Vigo, Lionel Messi igualó el récord de la mayor cantidad de tripletes en La Liga, la cual pertenecía a Cristiano Ronaldo con un total de 34, cifra que el portugués se tardó un total de 288 juegos en conseguir.

Messi has tied Cristiano for most hat tricks in La Liga history 🐐's pic.twitter.com/GZcspTIonY

— ESPN FC (@ESPNFC) November 10, 2019