Siete equipos disputan los últimos dos boletos para la Liguilla

La fase regular del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX se encuentra a una jornada de finalizar y casi se han definido sus ocho invitados; sin embargo quedan dos boletos disponibles para siete equipos.

Santos, Necaxa, América, León, Tigres y Querétaro ya tiene su lugar asegurado en la fiesta grande y sólo deberán definir en que posición terminan, con excepción de los guerreros que aseguraron el primer lugar con el triunfo sobre Cruz Azul; mientras que las Águilas dependerán de lo que hagan los demás ya que descansan en la jornada 19.

Morelia, Monterrey, Xolos, Pumas, Pachuca, Chivas y Atlas son los equipos que pelean por los últimos dos lugares; sin embargo, Rayados y Zorros se enfrentarán entre ellos, al igual que Tuzos y felinos.

Morelia

Es el equipo que tiene toda la ventaja para asegurar su presencia en la Liguilla. Marcha en la séptima posición de la tabla general, con 27 puntos y una diferencia de goles de +7. Con un triunfo o un empate clasifica, en caso de perder con Querétaro necesita que Monterrey y Xolos no ganen sus respectivos duelos, pero si ganan no deben superar su diferencia de goles.

Monterrey

Es el segundo equipo que depende de él mismo para calificar. La Pandilla se ubica en la octava posición con 24 unidades y +2 de anotaciones. La victoria sobre Atlas le dará la clasificación siempre y cuando Tijuana no gane y si lo tendrá que superar la diferencia de goles de los Rayados. Si empata, Tijuana y Pumas no deberán sumar más de 25 puntos; además Pachuca y Chivas no deberán ganar y superar su récord de anotaciones. Si pierde quedará a expensas de lo que hagan el resto de los equipos.

Tijuana

El conjunto fronterizo es noveno con 24 puntos y una diferencia de goles de -9, por lo que debe imponerse sobre el León. Si gana o iguala Morelia, Monterrey debe empatar o perder, pero si pierden los michoacanos y los Rayados triunfan, tienen que vencer a los Zorros con una diferencia de por lo menos 16 goles. En caso de un empate de los Xolos, la Pandilla debe caer ante el Atlas y que Pumas, Pachuca y Chivas no ganen.

Pumas

Si hubieran superado al FC Juárez en la jornada pasada dependerían de ellos mismos, pero el empate los pone a merced de otros. Los universitarios están ubicados en la décima posición con 23 unidades y +3. Necesitan del triunfo sobre los Tuzos y que Monterrey y Tijuana empaten o pierdan. Una igualada no le sirve para nada.

Pachuca

Está en la decimoprimera plaza con 22 puntos y +4 y se verán las caras con los Pumas. Morelia es inalcanzable por lo que su meta es el octavo lugar. Los Rayados no deben ganar, pero si empatan al igual que los Xolos podría igualarlos en 25 unidades y la diferencia de goles podría darle la calificación.

Chivas

Se encuentra en una situación similar que los Tuzos, con 22 puntos, pero una peor diferencia de goles: -2. Su gran ventaja es cierra el torneo con el Veracruz. A parte de que tiene que vencer a los Tiburones Rojos, Monterrey no debe ganar ni empatar; Tijuana no debe salir victorioso ante la fiera y Pumas debe empatar con Pachuca.

Atlas

Es el último equipo que aspira a la Liguilla pero con las peores probabilidades con sus 21 puntos y -5 de diferencia de goles. Para empezar debe vencer al Monterrey, por al menos nueve tantos de ventaja, y que Tijuana pierda con León. Pumas y Pachuca deben empatar y que Chivas empate o pierda.