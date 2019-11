Recuperamos la alegría: Leonel Vangioni

El jugador de Rayados, Leonel Vangioni, dijo que el equipo reencontró la alegría con el regreso de Antonio Mohamed al banquillo de los albiazules.

Bajo el mando de Diego Alonso, el jugador estuvo desaparecido del once inicial pero con el regreso del Turco, el lateral izquierdo ha disputado los cuatro partidos que ha dirigido Mohamed.

Reconoció estar contento con el regreso del técnico argentino, y le da el crédito a Mohamed de que el equipo haya recobrado la alegría en su manera de jugar.

“Realmente una situación que casi no me había tocado tener en mi carrera, pero si hay algo que tengo, es que de la cabeza soy fuerte y siempre me preparo para cuando un entrenador me necesite, yo estar, jamás hice reproche porque en definitiva el entrenador es el que decide y yo siempre estuve en disposición”, mencionó.

Bajo el mando de Diego Alonso, Vangioni sólo vio acción en cinco duelos de los 13 que dirigió, en algunos no salió ni a la banca, caso contrario con Mohamed quien lo ha llamado en los cuatro partidos.

“Ya nos conocía, lo conocemos, cómo le gusta jugar, qué no le gusta hacer, pasamos bastante tiempo con él y lo entendimos muy rápido, encontramos esa soltura dentro del campo”, dijo Vangioni.

