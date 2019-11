En el Atlético de Madrid se arrepienten de vender a Raúl Jiménez

La primera aventura europea de Raúl Jiménez tras brillar con el América parecía estar destinada a ser en el Atlético de Madrid, equipo que dirige Diego Simeone, sin embargo, su llegada en 2014 no fue la esperada tanto para él como para el técnico argentino, pues el mexicano no tuvo la adaptación necesaria por lo que tuvo que ser traspasado al Benfica, club con el que empezó a entender el estilo de juego del viejo continente.

Ahora, en su segundo año con el conjunto del Wolverhampton, Raúl Jiménez se ha convertido en un referente del ataque del equipo inglés, brillando en la Premier League, Europa League y otras competiciones domésticas.

Respecto a esta situación, Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, lamentó que Jiménez no haya podido mostrar una pronta adaptación al conjunto colchonero, por lo que reconoció que se arrepiente de venderlo y no darle más tiempo con el club.

“Uno se arrepiente de muchas cosas, pero el futbol es así y los jugadores funcionan en un equipo y en otros no. Hay veces que a los jugadores se encuentran incómodos y el ambiente no les va, eso no quiere decir que no sean buenos jugadores”, explicó el presidente del Atleti.

