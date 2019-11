Quiere Diego Reyes al América en la Liguilla

Ya recuperado de la lesión que sufrió durante la final de la Leagues Cup, el mexicano Diego Reyes, mencionó que le gustaría enfrentarse al América en la Liguilla.

Reyes salió de la cantera del conjunto de Coapa, y aunque le tiene cariño, espera enfrentarlos en la fase de finales.

“Si porqué no (me gustaría enfrentar al América), es un equipo que le tengo un cariño especial pero hoy me debo a Tigres”, mencionó al ser cuestionado por su ex equipo.

Tras dos meses fuera de las canchas, Diego Reyes levantó la mano para volver a aportar con Tigres en la recta final del torneo.

El zaguero salió lesionado el pasado 18 de septiembre durante la final de la Leagues Cup contra Cruz Azul, donde los cementéros se coronaron. Sin embargo, será decisión de Ricardo Ferretti si vuelve o no a la titularidad con el equipo auriazul.

“Está muy bien ahorita (el equipo) y me da muchísmo gusto de todo corazón. Cuando me necesiten, trataré de hacerlo bien para quedarme para siempre.

“Ya estoy recuperado, me siento muy bien, estoy a las ordenes del Tuca, para cuando me necesite poner mi granito de arena”, dijo también seleccionado nacional.

Desde su llegada al equipo felino, Reyes sólo pudo jugar un duelo en la Liga MX, ante Xolos en donde destacó con su trabajo.

Volvió a ser titular en la final de la Leagues Cup, pero un choque de cabezas con un rival, originó que se sometiera a una cirugía.

El mexicano tuvo actividad con la Sub 20 ante Querétaro en la pasada jornada, pero sabe que es complicado volver al cuadro titular, por el buen momento que atraviesa la zaga.

Agregó que Tigres es uno de los serios candidatos en el campeonato, por lo que buscarán el bicampeonato.

“Venimos de un torneo de menos a más, el principal objetivo es ir a Juárez, ganar y quedar lo más arriba que se pueda en la tabla.

“En la Liguilla, Tigres siempre muestra otra cara, aquí no hay favoritos, si queremos llegara lograr un bicampeonato se tiene que trabajar al doble”, mencionó.

