'Las cosas serían diferentes si fuera blanco': Lewis Hamilton

Lewis Hamilton volvió a sorprender a los aficionados de la Fórmula 1 con sus declaraciones, pues a pesar de ser el mejor piloto de la actualidad, considera que tendría un panorama distinto si fuera blanco, así lo mencionó el británico en conferencia de prensa, previo al Gran Premio de Brasil.

Te puede interesar: NFL anuncia dura sanción contra Myles Garrett por pelea ante Rudolph

"Yo no corro por reconocimiento, no es lo que me impulsa, no busco pensar en eso. Intento no pensar en que tal vez las cosas serían diferentes si yo fuera blanco, pero al final prefiero enfocarme en las cosas positivas", declaró el piloto de Mercedes, y quien recientemente obtuvo su sexto título en la Fórmula 1.

¿CAMBIARÁ DE ESCUDERÍA?

Hamilton tiene contrato con Mercedes hasta 2020, y aunque la idea es retener al británico, es incierto, sobre todo por los grandes cambios que tendrá la Fórmula 1 en 2021. "En 2021 veremos cambiar a pilotos de equipo. Están pasando muchas cosas entre bastidores, cada piloto habla con ciertos equipos".

LECLERC Y VERSTAPPEN, EL FUTURO DE LA F1

El hexacampeón del mundo reconoció el gran talento que tienen los juveniles Charles Leclerc y Max Verstappen, de Ferrari y Red Bull, respectivamente; sin embargo, esperar permenecer más tiempo dentro del deporte motor, para poder 'frenarlos'.

"Creo que los dos tienen estilos de pilotaje agresivos, lo que es genial. Sobre quién va a ganar, ojalá este ahí todavía para detenerlos. Creo que Ferrari tiene mejores opciones de proporcionar un coche que pueda luchar por el Mundial a corto plazo", aseguró.

TE RECOMENDAMOS