Leandro Augusto dejará de pertenecer a Pumas

Huero @leandro_augusto7 no podría dejar que te fueras así no más , yo primero te agradezco por haberme llevado a @pumasmx, Gracias por todos los títulos por honrar la playera , en medio a todo lo qué pasa en el club sale igual el agua, intacto claro sin ninguna mancha , no es la forma que imagine tu partida , pero es de la forma que llegaste con tu nombre en lo más alto del club , gracias por todo, mi hermano un honor ser tu amigo .