'El ataque terrestre de Chargers hará mucho daño a Chiefs': Raul Allegre

El ex jugador de NFL y ahora comentarista de la cadena ESPN analizó el encuentro entre Los Ángeles y Kansas City que se jugará en el estadio Azteca.

ASÍ LUCE EL ESTADIO AZTECA PARA EL JUEGO ENTRE CHARGERS Y CHIEFS

“Será un partido muy entretenido”, pronostica el ex pateador de los New York Giants, Raúl Allegre, previo al juego de este lunes por la noche en la cancha del estadio Azteca de la Ciudad de México.

Y es que, al ser rivales directos de división y con amplias posibilidades de playoffs, los dos tratarán de sacar una victoria que mantenga sus aspiraciones intactas.

¿Cómo llegan Chiefs y Chargers a este lunes por la noche en México?

— Por el éxito que tuvieron el año pasado y por Patrick Mahomes, Kansas City quizá sea el que tenga más afluencia de aficionados. Los Cargadores no tanto, a pesar de que tienen seguidores en el área de Baja California, Tijuana, sobre todo. Si el partido fue como los dos del año pasado –que fueron muy cerrados– creo que va a ser muy entretenido y eso tiene mucho significado porque esa división está disponible para tres equipos, incluyendo a Raiders. Esta división está todavía peleándose y este juego va a determinar quién podría establecerse. En caso de ganar Kansas City, tendría una ventaja de tres partidos sobre Cargadores, que quedarían prácticamente eliminados. Pero Raiders están todavía ahí peleando. Es un partido muy importante con dos equipos que juegan abiertamente a la ofensiva y va a ser muy entretenido.

Independiente de este partido, ¿para qué están Kansas City y Los Ángeles esta temporada?

— Los Cargadores era uno de los equipos favoritos al inicio de la temporada. El año pasado tuvieron una excelente campaña de 12-4, quedaron segundos de la división. Este año entraron como uno de los favoritos para llegar al Super Bowl pero sufrieron una serie de lesiones como la de Melvin Gordon, después la de Dan Feeney, después se lesiona también Melvin Ingram. Estando sanos, es un equipo que tiene la capacidad para ganarle a cualquiera. Kansas City, por su parte, es un equipo que tiene a Patrick Mahomes, pero tiene problemas a la defensiva. Para mí, ésta es una de las divisiones que va a estar más divertida al final de la temporada.

¿Cree que la gerencia de Chargers ha aguantado mucho a Philip Rivers como titular a pesar de que no ha podido llevarlos al Super Bowl?

— Considero a Philip Rivers un jugador que va a estar en el debate para el Salón de la Fama. Es un jugador que, para mí, es un excelente pasador, excelente quarterback. De repente tiene partidos de muchas intercepciones, pero hay ocasiones que no son su culpa. Él no es un QB que tenga gran movilidad y muchos de sus pases los lanza esperando que el receptor haga su corte. Ha tenido juegos en los cuales hace unos pases completos grandes. En este momento el equipo de los Cargadores no tiene mejor opción, no han ido por un QB joven para tomar su lugar.

Del otro lado, ¿Patrick Mahomes podrá llevar pronto a Kansas City a la obtención del título?

— Me preocupa la defensiva de KC, fue la razón por la que no llegaron la temporada pasada. Creo que ésta es en realidad la última oportunidad que tienen. Mahomes es joven y va a estar muchos años, pero van a tener que deshacerse de jugadores que lo rodeen. Esa defensiva tiene muchos problemas, es una defensiva en transición con un coordinador que trajo otro esquema que quizá no asimilan todavía los jugadores, sobre todo los linebackers. Ese sería el talón de Aquiles de estos Jefes.

¿Que le ha parecido esta temporada 100 de la NFL?

— Ha habido ciertas decepciones, equipos que uno esperaba que dieran más, como aquellos que llegaron a postemporada el año pasado como Chicago, Rams, Atlanta. Al mismo tiempo, equipos que han resurgido como Baltimore. Otros que siempre son constantes como los Patriotas, Nueva Orleans. En realidad no estoy sorprendido, no hay un equipo que esté por encima de los demás, todos tienen cosas buenas y también puntos débiles que, al final de cuentas, les podrán costar en los playoffs.

Sobre la agresión de Myles Garrett a Mason Rudolph, ¿en todos sus años viendo y analizando NFL, había visto algo similar?

— Nunca, yo he estado afiliado a la NFL desde 1983, casi 36 años y jamás había visto una situación parecida. Sí me había tocado que un jugador le quitara el casco y que se dieran de empujones pero jamás había visto que a un jugador le arrancaran el casco y con ese mismo le pegaran en la cabeza. Ese es una acto criminal. Fue verdaderamente lamentable independientemente de quién inició y quién tuvo la culpa. Lo que hizo Myles Garrett fue criminal.

Finalmente, ¿quién cree que va a ganar este lunes?

— Me parece que en este momento me inclinaría por el equipo de los Cargadores, porque tiene un ataque terrestre que le podría hacer mucho daño a Kansas City y le podrían quitar el balón de las manos a Patrick Mahomes.