Roger Federer: "Estoy frustrado por no haber jugado mejor"

Roger Federer, quien cayó este sábado en dos sets ante el griego Stefanos Tsitsipas, explicó en rueda de prensa que está "frustrado por no haber podido jugado mejor".

El suizo completó un partido nefasto, especialmente en las bolas de rotura (convirtió una de doce) y con la derecha, cometiendo 17 errores no forzados.

"Estoy frustrado por no haber jugado mejor. Cuando lo hice y volví al partido, lo tiré todo por la borda de nuevo", dijo el número tres del mundo.

Federer recalcó que Tsitsipas fue mejor que él durante el partido y que aunque lo intentó todo sobre la pista, no pudo competir con la agresividad del griego.

"Tuve mis oportunidades no hay duda. No sé por qué exactamente las cosas fueron cómo fueron. Que me rompiera fallando yo dos remates es lago que no ha pasado en mucho tiempo. Fue duro. No es algo que puedas practicar o entrenar. Me recuperé de ello y volví al partido. Durante momentos estuve bien, pero cuando no estuve bien, estuve muy mal. Es algo que no te puedes permitir a este nivel", analizó.

Ahora Federer, que no disputará las Finales de Copa Davis, se marchará a Sudamérica a hacer una gira que incluirá varias exhibiciones.

El suizo hizo balance de una temporada en la que ha conquistado cuatro títulos, alcanzado la final de Wimbledon y las semifinales de Roland Garros.

"Tengo que seguir jugando a este nivel para tener nuevas oportunidades. Creo que he jugado un tenis sólido. Tengo que cuidar de mi cuerpo, ver cómo responde, trabajar con el equipo… Cuando lleguen los partidos, no va a ser tan fácil como hace 10 o 15 años, cuando salías cada día a jugar", reflexionó.

El de Basilea, además, recordó que momentos como Wimbledon o Indian Wells, torneos que perdió pese a disponer de puntos de campeonato, son de los que pueden cambiar toda una temporada.

"Cambian la confianza, el fluir de las cosas, pero estoy contento con la temporada y con ganas de que llegue la próxima", finalizó.