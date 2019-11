Cristiano Ronaldo reconoce que no está al cien por ciento físicamente

Luego del triunfo de Portugal con el cual, Cristiano Ronaldo y compañía aseguraron su participación en la Euro de 2020, el delantero de la Juventus respondió a los rumores que señalaban que tenía un conflicto con el estratega de la Juventus Maurizio Sarri, y afirmó que actualmente no atraviesa el mejor momento físico de su carrera, poniendo así fin a todos estos rumores.

“En las últimas tres semanas he estado jugando a pesar de no estar en mi mejor forma física. No me gusta ser sustituido, pero he estado jugando así y he tratado de ayudar a la Juventus. Entiendo las sustituciones, porque no estaba al 100% y tampoco en estos juegos con Portugal he estado al 100”, explicó el portugués que llegó a 99 goles con la camiseta de su selección.

Además, Cristiano señaló que a pesar de que no ha sufrido lesiones graves en su carrera, actualmente carga con molestias físicas que le impiden desempeñarse a su máxima capacidad dentro del terreno de juego, y reconoció que su relación en la Juventus con el técnico es totalmente normal.

“No hubo ninguna polémica, fueron ustedes (prensa) los que la inventaron. Intenté ayudar a la Juventus. A veces no consigo dar más en el campo, pero inventaron una polémica que no existía, el club sabía que no estaba bien físicamente, aunque lo importante es que ganamos y que voy a estar bien lo más rápido posible”, sentenció el portugués.

