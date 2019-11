Jugadora de la Real Sociedad se presentó a jugar pese a la huelga de La Liga femenil

Maddi Torre, jugadora de la Real Sociedad dio de qué hablar este fin de semana en el futbol femenil español, puesto que fue la única futbolista de toda la liga que se presentó al terreno de juego a pesar de que anteriormente se había anunciado sobre la huelga a la que se convocó para protestar por los bajos salarios que se tienen en la Liga Iberdrola.

La Real Sociedad enfrentaría tentativamente en el estadio Zubieta al conjunto del Barcelona Femenil, y fue Maddi Torre la única que acudió a las instalaciones para el encuentro, hecho que le ha dado la vuelta al mundo en las redes sociales.

Los argumentos por los que la jugadora decidió acudir al partido son que ella no está de acuerdo con la huelga, afirmando que al final este tipo de decisiones perjudican más a su gremio que lo que en realidad podría ayudarlas.

“La única realidad es que hoy estamos en huelga y no tenemos convenio y las únicas perjudicadas somos las jugadoras. No es el momento de hacer una huelga. Yo lo compartí con mis compañeras y les pedí respeto porque no es fácil estar en la minoría”, afirmó en declaraciones para el diario AS.

