Los Ángeles Chargers llegan a la Ciudad de México

Unas cuantas horas nos separan de poder disfrutar el partido de la NFL en México y las estrellas de los Los Ángeles Chargers ya arribaron a la Ciudad de México.

TE RECOMENDAMOS Ha*Ash y Ana Bárbara interpretarán el Himno Nacional en el Chiefs y Chargers

Una importante presencia de los elementos de la Policía Federal no impidió que decenas de aficionados se hicieran presentes en el hotel donde se hospedaran los jugadores para recibirlos y buscar una foto o un autógrafo.

Algunos jugadores se tomaron un momento para saludar a los asistentes que vestían los colores del equipo que fungirá como local en el Estadio Azteca este lunes.

Chiefs y Chargers cerrarán la semana 11 de la NFL en el Coloso de Santa Úrsula, inmueble que recibe apenas su cuarto partido de temporada regular de futbol americano.

TE RECOMENDAMOS

¿Cómo luce el Estadio Azteca para el partido entre Chiefs vs. Chargers?

Chiefs vs. Chargers, ¿dónde y a qué hora ver el Monday Night Football?

El jugador de los Chargers que quería ser portero del América

felipe rios has arrived. pic.twitter.com/Ty8Z4mDlv7

walked into the hotel and …

we love you, mexico city 💙 pic.twitter.com/l2I38IFrG6

— Los Angeles Chargers (@Chargers) November 17, 2019