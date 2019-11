Michael Badgley falla el primer gol de campo en juego oficial de la NFL en México

El pateador de Los Ángeles, Michael Badgley, entró a la lista negra por fallar el primer gol de campo en territorio mexicano, en el juego entre Chiefs de Kansas City y Chargers, cuarto partido de temporada regular de la NFL disputado en el Estadio Azteca.

Badgley erró un intento de 40 yardas, el primero durante un juego oficial y que no haya sido de pretemporada.

Al Riveron breaks down the enforcement of the dead ball foul in #KCvsLAC.

Tonight, we’re also joined by @AlvaroNFLMartin in Art McNally GameDay Central, explaining tonight’s plays in Spanish. #MexicoGame2019 pic.twitter.com/EwuAD5osbj

— NFL Officiating (@NFLOfficiating) November 19, 2019