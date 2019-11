VIDEO: Jugadores golpean al portero rival tras perder semifinales

La violencia nuevamente se hizo presente en el futbol, esta ocasión durante las semifinales del Brasileirao Sub 20, instancia en donde el Corinthians fue eliminado a manos del Flamengo, y tras concluir el choque, los golpes no se hicieron esperar.

En cuanto el árbitro dio el silbatazo final, los jugadores del Corinthians fueron a golpear al arquero rival, pues a su consideración, él fue el principal impedimento para que consiguieran el objetivo de llegar a la gran final.

Ante las agresiones, el portero no se dejó, y también respondió a ellas. El árbitro no impidió los golpes, pero sí lo hicieron sus compañeros y cuerpos técnicos. Por fortuna, todo quedó en el enojo y calentura entre ambas escuadras.

Um pouco da confusão na partida entre Flamengo e Corinthians pelo Brasileirão sub-20.

Repare no momento onde o zagueiro Raul Gustavo (Corinthians) acerta um soco no rosto do goleiro Hugo (Flamengo) pic.twitter.com/qIUHO3Ea0W

— HTE Sports (@HTE__Sports) November 17, 2019