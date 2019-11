'El mejor homenaje es que vea ganar a sus Chivas': Tena

El luto en Chivas permanece, luego de que el dueño del equipo, Jorge Vergara, falleciera el viernes pasado, en Nueva York. En el plantel, los más experimentados tuvieron oportunidad de convivir con él durante muchos años. Otros lo conocieron menos, como el técnico Luis Fernando Tena. Sin embargo, el estratega asegura que deben rendir homenaje al empresario y la mejor manera es regalarle un triunfo hasta el cielo.

“Hay mucha gente que lo conoció muy bien, profundamente y si estaban consternados, sí les afecta. Otros lo conocieron menos, yo no tuve la suerte de conocerlo personalmente. He oído muchas cosas de él de quienes lo conocían”, explicó este martes el técnico del Rebaño Sagrado.

Chivas | Foto tomada: MEXSPORT.

“Alguien que de la nada hizo tal emporio es porque tiene una inteligencia superior y una iniciativa extraordinaria. Siempre estaba preocupado por los demás, ayudaba a su gente, no sólo a los jugadores de Chivas, sino a muchísimos de sus empleados”, agregó Luis Fernando Tena, después del entrenamiento.

“Es alguien que demostró que se puede hacer mucho pensando en los demás. El mejor homenaje que podemos hacerle es que del cielo vea triunfar a sus Chivas. Eso es lo que podemos hacer nosotros”, sentenció el Flaco Tena, quien tomó el puesto durante el actual torneo, en sustitución del “Jefe” Tomás Boy.

El viernes pasado, Jorge Vergara falleció en la ciudad de Nueva York. La familia no ha anunciado públicamente datos sobre el regreso de sus restos a México. Tampoco se saben pormenores del servicio funerario. Únicamente se sabe que el próximo domingo se realizará una misa en su honor, en el Estadio Akron. En Verde Valle se colocó un moño rojiblanco en la entrada, para recordar al dueño.

Luis Fernando Tena | Foto tomada: MEXSPORT.

