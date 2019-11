Asegura Funes Mori que no será fracaso si no clasifican

Rogelio Funes Mori quiere evitar la palabra fracaso, en caso de que Rayados no logre la clasificación a la Liguilla del Apertura 2019, en donde sólo depende de ellos y están a un triunfo de conseguirlo.

“Fracaso es una palabra delicada, yo creo que sería una oportunidad no aprovechada. Cuando está en nuestras manos sólo depende de nosotros, nos ha tocado en otro momento depender de resultados y no es bueno”, mencionó.

La Pandilla tiene el panorama a su favor pues de sumar ante Atlas conseguirá entrar a la Liguilla no obstante los resultados de los demás equipos en la última jornada del torneo.

“Para este club con el plantel que tiene no sería bueno no clasificar. No estar concentrados en los 90 minutos, nos ha pasado en varios partidos que nos desconcentramos y lo pagamos caro.

"Tenemos que ir de menos a más, tener paciencia y hacer nuestro juego que es siempre ir para adelante”, mencionó el Mellizo.

En cuanto al liderato de goleo en Rayados, Funes Mori está cerca de alcanzar a Bahía, y posicionarse como el segundo mejor goleador en la historia del Monterrey.

“Es un logro importante para mí el poder ser el segundo máximo goleador, para eso vine, para hacer goles, para crecer como jugador y como persona”, dijo.

