Destaca Carlos Salcedo la unión que hay en Tigres

El equipo de Tigres ha tenido altibajos en el torneo, sin embargo, ha sido la unión grupal les ha ayudado para estar en un buen momento, mencionó Carlos Salcedo, defensor del equipo felino.

Los nicolaítas estuvieron inmersos en una racha de seis partidos sin ganar, cinco empates y una derrota, pero el compañerismo les fue de utilidad para regresar al triunfo y meterse a la Liguilla.

“Creo que es la misma (unión grupal). Te puedo decir o asegurar que los números están ahí y hablan por sí solos, pero obviamente que lo que llegó a resaltar del equipo es en la racha de empates, el equipo supo que teníamos que levantar en ese aspecto y salimos juntos a revertir la situación y eso nos lleva a estar fuertes.

“Es un cuadro que siempre jugador que llega se acopla rápido, todo eso suma, es el trabajo en equipo lo que nos ha venido sacando adelante”, mencionó Salcedo tras la práctica de este miércoles en La Cueva de Zuazua.

Los felinos llevan dos partidos sin poder marcar gol, pero se harán valer de la unión grupal para levantar el ánimo una vez que inicie la fiesta grande.

“Lo que hagamos el domingo hacia delante será un parte aguas para encaminarse al campeonato”, manifestó.

Carlos Salcedo ha sido uno de los jugadores más criticados desde que llegó a los Tigres, sin embargo, prefiere que los números que tiene en el equipo hablen por él.

“Yo me fijo más en número y más en lo grupal que es lo mío, si estoy o no estoy, el técnico notará eso y él tomará sus decisiones, pero al final siempre he puesto por delante al equipo y los números han estado ahí”, dijo.

Agregó que su deseo por el momento es buscar el bicampeonato con los felinos, pues en su primer torneo logró coronarse.

“En mi primer torneo salimos campeones y fue una experiencia muy linda y por qué no pensar en el bicampeonato”, indicó.

Tigres entrenó este miércoles en La Cueva de Zuazua en donde ya reportó el juvenil Francisco Venegas, quien jugó con la Selección mexicana Sub 22 en la pasada fecha FIFA.

Sin embargo, el equipo no está completo hasta el momento pues falta por reportar Luis Rodríguez, quien tuvo participación con la Selección mayor. Además de Enner Valencia, que fue convocado con le combinado ecuatoriano.

Tigres cerrará la jornada 19 del Apertura 2019 al visitar a los Bravos de Ciudad Juárez el próximo domingo.

