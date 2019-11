Periodista canadiense insulta al Estadio Azteca durante juego de NFL

El Estadio Azteca es un emblema de nuestro país, además de ser uno de los recintos con mayor reconocimiento a nivel mundial, y no es para menos, pues fue el inmueble que vio campeón a Pelé con Brasil en 1970 y a Diego Armando Maradona con Argentina en 1986, dos ex futbolistas, considerados los mejores de todos los tiempos.

Sin embargo, Rachel Bonnetta, periodista canadiense de la cadena Fox Sports, no dudó en insultar al Coloso de Santa Úrsula, durante la cobertura que tuvo en el Monday Night Football, entre Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers, partido con el que se concluyó la semana 11 de la NFL.

"El Azteca es un lugar especial. ¡Hogar de bolsas de pis y eventos deportivos increíbles!", fueron las declaraciones de la periodista.

Azteca is a special place💫💫💫💫 home to bags of pee and incredible sporting events! pic.twitter.com/feOR1gfcWO

— Rachel Bonnetta (@rachelbonnetta) November 19, 2019