Chivas gana al América carrera por el “Chicote” Calderón

El nombre de Cristian Calderón se convirtió en uno de los más sonados de las últimas semanas. Se trata de uno de los jugadores más cotizados del futbol mexicano en la actualidad. Su desempeño como lateral izquierdo del Necaxa le valió el llegar a Selección y llamar la atención de equipos importantes. Pero todo parece indicar que Chivas le ganó al América la carrera por los servicios del “Chicote”.

En la puja entraron dos clubes más, con reconocido poder económico: Tigres y Monterrey. Todos querían al jugador que Gerardo Martino tiene considerado para ocupar la lateral izquierda en el actual proceso mundialista. Es el Guadalajara el que habría llegado a un acuerdo con Necaxa para llevárselo como refuerzo para el Torneo Clausura 2020.

De acuerdo a fuentes consultadas, allegadas a la negociación, el Rebaño Sagrado pagaría 8 millones de dólares por el futbolista. Negocio redondo para el Necaxa, que pagó únicamente un millón por el 50 por ciento de sus derechos federativos, mientras que la otra mitad pertenece todavía a Grupo Salinas, entonces propietario del Atlas.

La operación no ha podido oficializarse, pues al Torneo Apertura 2019 todavía le queda una jornada por disputar. Además, los Rayos estarán en la Liguilla y el cambio de equipo de Cristian Calderón no podría anunciarse hasta que termine su participación.

“Estoy tranquilo porque vienen cosas importantes para el club donde estoy trabajando ahora que es Necaxa. Viene la Liguilla y hay que hacerlo de la mejor manera. No hacer caso, hay que dejar que las cosas fluyan y mi representante se encarga de todo eso (negociaciones). No me habla de nada de lo que se pueda presentar en un futuro, yo estoy concentrado en la Liguilla”, dijo Calderón.

“Me ilusiona que mi nombre suene para equipos grandes como Tigres, Monterrey, América, Chivas. Eso me sirve para seguir trabajando, es imposible cerrar las puertas, no lo hago y agradezco que se fijen en mí, pero no es lo mío hablar de ese tema. Mi representante se encarga de todo y a mí no me habla de eso”, añadió el propio futbolista.