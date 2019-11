10 cosas que no sabías de Roger Federer

Este sábado la Ciudad de México se vestirá de gala para recibir por primera ocasión a Su majestad, y aunque sólo será un partido de exhibición ante Alexander Zverev, Roger Federer levantará emociones entre los más de 40 mil asistentes que se darán cita en la Plaza de Toros a partir de las 19:00 horas.

El tenista suizo, y actualmente el número tres del mundo en el ranking de la ATP, se ha consolidado como un ídolo del deporte blanco, y no es para menos, pues con 38 años de edad ha dejado un legado imposible de borrar, teniendo en su palmarés un total de más de 100 títulos.

Es por ello que aquí te dejamos 10 cosas que seguro no conocías de Federer:

SOÑÓ CON SER FUTBOLISTA

Por muy increíble que parezca, Roger Federer no pensó en ser tenista. Desde muy pequeño sabía que quería dedicarse al deporte, aunque no tenía definido por cuál inclinarse, por lo que estuvo en las fuerzas básicas del FC Basel, también practicó hockey, pero se dio cuenta que el juego en equipo no era lo suyo, razón por la que buscó una disciplina donde él tuviera que sacar los resultados solo.

Roger Federer | Foto tomada: Getty Images.

ES MEDALLISTA OLÍMPICO

El suizo es un digno representante del deporte en su país, pues además de las decenas de títulos que ha ganado, puede presumir de tener consigo dos medallas olímpicas. Una de oro en dobles junto a Stanislas Wawrinka en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y una presea de plata individual en Londres 2012.

Roger Federer | Foto tomada: Getty Images.

MALÍSIMO PARA LOS CHISTES

Su majestad podrá hacer magia en una cancha de tenis, pero no con los chistes, pues Federer es bastante malo para hacer reír a la gente, hecho que él mismo admite sin ninguna preocupación. Una ocasión un pequeño aficionado le pidió que le contara uno: “¿Por qué la policía suiza lleva siempre una tijera cuando persigue ladrones? para cortarles el camino”.

TÍMIDO EN LAS FIESTAS

Desde muy pequeño, Roger siempre se mostró tranquilo. Incluso ha contado que cuando lo invitaban a fiestas era la típica persona que sólo iba a sentarse mientras todos se divertían; sin embargo, con el paso del tiempo ha aprendido a disfrutar de las reuniones a su manera, además de que ya es más sociable.

ES POLÍGLOTA

Una de las tantas virtudes que tiene el tenista de 38 años de edad es la diversidad de lenguas que habla, gracias a los múltiples viajes que realiza, los cuales le han permitido dominar algunos idiomas, pero para mala fortuna de la afición mexicana, el español no lo domina, pero sí lo hace con el suizo, inglés, alemán y francés.

SU ESPOSA, PRIORIDAD

Roger Federer tiene un gran amor y respeto por Mirka, su esposa, a quien le agradece todo el apoyo que le ha brindado, asegurando que se siente en deuda con ella. “Si estamos de vacaciones, hago todo lo que quiere ella. Si quiere ir 10 horas de shopping, voy con ella, porque tiene que esperarme 10 horas en cada torneo”, mencionó en alguna ocasión el deportista.

Roger Federer | Foto tomada: Getty Images.

TIENE DOS PARES DE GEMELOS

El tenista ha formado una gran familia junto a su esposa, y disfruta estar con los suyos. Roger tiene cuatro hijos y el dato curioso es que son dos pares de gemelos. Myla y Cherlene son sus hijas, que nacieron en 2009, y Lennart y Leo son sus hijos, que nacieron en 2014.

Roger Federer | Foto tomada: Getty Images.

NO CUMPLIÓ SU SERVICIO MILITAR

A pesar de ser bastante disciplinado, Roger no cumplió con su servicio militar, el cual es obligatorio; sin embargo, se lo perdonaron por no encontrarlo apto, puesto que presenta un problema en su espalda.

NO SE CANSA DE GANAR TÍTULOS

Roger Federer ostenta más de 100 títulos, pues ha ganado en 25 torneos distintos; sin embargo, no pudo conseguir la hazaña en seis competencias, las cuales ya no existen: Toulouse, Tashken, Adelaide, Londres Copenhage y St. Polten.

Roger Federer | Foto tomada: Getty Images.

SIEMPRE SOÑÓ CON SER EL NÚMERO UNO

Cuando Federer decidió dedicarse profesionalmente al tenis dijo que buscaría ser el número uno. Un día uno de sus profesores en Suiza les pidió a los alumnos que redactaran sus metas. Algunos pusieron que querían llegar a ser de los mejores 100 tenistas, otros se incluyeron en el top ten, pero Federer puso que quería llegar a la cima, soñó en grande y lo cumplió.

