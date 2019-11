'Me han hablado mucho de México, tenía que jugar aquí': Roger Federer

Roger Federer tenía apenas 15 años cuando visitó por última vez México… 23 años después, el tenista suizo ha vuelto a suelo azteca, pero con más de un centenar de títulos, experiencia y, con la etiqueta del más grande de todos los tiempos.

Su Majestad llegó a tierra tricolor durante la madrugada de este sábado, junto a Alexander Zverev, el juvenil alemán, con el que disputará un partido de exhibición en La Plaza de Toros México, recinto que espera tener un lleno total; es decir, más de 40 mil personas serán parte de este evento deportivo que pasará a la historia.

"Me han hablado mucho de México, no podía dejarlo pasar en esta gira, tenía que jugar aquí. Es un honor estar aquí, me gusta tener a la gente cerca y esta noche tendremos porras por todos lados, ya vi las imágenes de La Plaza, se mira increíble, ya me urge estar ahí", mencionó Federer.

DESAYUNO MUY MEXICANO

El tenista de 38 años de edad ha tenido una apretada agenda, y en nuestro país no fue la excepción, por lo que aún no ha comido tacos, pero sí disfrutó de un desayuno muy tradicional. "Ya comí unos huevos rancheros, quiero visitar la ciudad, ver los edificios. Viajaremos en un helicóptero para ver toda la ciudad”.

“Comí unos huevos rancheros. Quiero visitar la Ciudad, ver edificios, conocer gente”: Roger Federer en México 🇲🇽🎾#TheGreatestMatch | @Publisport_MX pic.twitter.com/qFo9Scgkie — Karly Aldana (@karlyaldana7) November 23, 2019

GRATITUD CON LA GENTE

El tenista suizo no dejó pasar la oportunidad de agradecerle a la gente que siempre lo ha apoyado, pero sobre todo, por ponerlo como el más grande de la historia. "Me da gusto que me consideren el mejor de la historia, uno sueña con llegar a ello. Me da mucho gusto tener la carrera que actualmente tengo. En junior me frustraba, pataleaba y lloraba. A mi me gusta ganar, porque te mantiene en un estado feliz, porque sacrificas muchas cosas".

NO PIENSA (AÚN) EN EL RETIRO

En los planes de Federer estaba retirarse a los 36 años de edad, hoy tiene 38, y pese a ello, no piensa en el retiro (aún), pues considera que mientras más lo tenga presente, el momento llegará más rápido. "Le agradezco al tenis todo lo que me ha enseñado, la idea ahora es cómo mantenerme motivado, sano, con mis hijos,con mi esposa, porque no es normal que a los 38 años sigas jugando tenis".

"No quiero hacer planes (del retiro), no quiero pasar de ser tenista a otras cosas, me gustaría tener más tiempo con mis hijos, porque ellos son pequeños solo un momento. Por el momento me estoy concentrando en el tenis, en mi fundación. No quiero adelantarme mucho a la vida posterior al tenis, porque más rápido voy a llegar ahí y no quiero llegar a eso", sentenció.

